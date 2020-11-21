«الغارديان»: زيارة «باشاغا» لفرنسا تثير الجدل وليبيون يصفونها بالخيانة

علقت صحيفة «الجارديان» البريطانية على زيارة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى فرنسا والتي استمرت 3 أيام إلى فرنسا، مشيرة إلى أنها أثارت الجدل في صفوف بعض الليبيين الذين اعتبروها خيانة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها حول زيارة «باشاغا» لفرنسا بأنها تأتي في الوقت الذي لا يزال فيه وقف إطلاق النار مستمراً في الدولة التي تمزقها الحرب، وتصاعد الصراع الدبلوماسي على الأدوار القيادية مستقبلاً.

ومضت تقول: ”إذا نجح باشاغا، المصرّ على تقديم نفسه بوصفه داعماً للتعددية الديمقراطية في ليبيا، في الحصول على الدعم الفرنسي، أو على الأقل تقليل الاعتراضات عليه، فإن هذا سيعزز فرصه في قيادة ليبيا نحو الانتخابات خلال العام المقبل“.

وأضافت: «أن عمق المناقشات الفرنسية مع باشاغا كان لافتاً للنظر، رغم أن بريس شددت على أن اللقاءات جاءت في إطار الاتصال المنتظم الذي تقوم به فرنسا مع كافة الأطراف الليبية.

وأردفت: ”تأمل الأمم المتحدة أن تكون ليبيا قد تحولت بصورة نهائية إلى المسار السياسي، كي تنهي سنوات من القتال المتقطع، من خلال الموافقة في 23 أكتوبر الماضي على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الواقعة شمال أفريقيا“.