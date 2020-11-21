طرابلس.. اختتام ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي الجديد لفيروس كورونا

اختتمت بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي حسب التحديث الجديد لمنظمة الصحة العالمية وآلية العمل لتطبيقه بما يعطي صورة عن مستويات ومراحل الانتشار لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد_19 .

وناقشت الورشة صعوبات انسياب البيانات ووضع الحلول لها ، واستمرار التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في الرفع من قدرات فرق الرصد والاستجابة ، ودعم فرق الرصد والاستجابة بمناطق الجنوب وإيجاد حل للصعوبات التي تواجههم.

وشارك في ورشة العمل أعضاء من إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز وأعضاء من مكتب التعاون الفني ومكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات وكذلك ممثل عن منظمة الصحة العالمية بمكتب ليبيا ، إضافة لمداخلات عدد من خبراء المنظمة عبر الشبكة المغلقة .