أوحيدة يكشف عن عقد مجلس النواب بكامل أعضائه جلسة مصالحة في المغرب غدًا

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أمس الجمعة عن عقد مجلس النواب بكامل أعضائه جلسة مصالحة في المملكة المغربية، غدًا الأحد.

أوحيدة أكد في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن الدعوة لعقد الجلسة وُجهت من وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع عدد من النواب منذ أكثر من أسبوع، على أن لا تكون رسمية تجنبًا لإحراج الدولة المستضيفة كون المجلس منقسمًا حتى الآن.

وقال: إن الجلسة ستعقد بمن يحضر، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت لجميع أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس.

وذكر أن الهدف من عقد الجلسة جمع شتات المجلس وتوحيده والانطلاق لاستكمال الاستحقاقات والعمل على إنهاء الأزمة، وصولًا إلى تسليم السلطة بانتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

كما أشار إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في جلسة التصالح والتشاور، فإنه ستعقبها جلسة رسمية تعقد داخل ليبيا.

ورجح أن تعقد في غدامس أو سرت للأخذ بزمام المبادرة لمناقشة الأزمة الليبية وفق مخرجات الحوارات السابقة، واتخاذ ما يلزم من قرارات.

واختتم قائلًا: “يحدونا الأمل أن يعتبر أعضاء مجلس النواب من الأخطاء والتجارب السابقة بالابتعاد عن الأنانية والتجاذبات والمزايدات والصراعات بكافة أشكالها، والتركيز على حل وطني لهذه الأزمة المتفاقمة بالتزامن مع تفاهمات المسار الأمني العسكري”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية