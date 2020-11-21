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خارجية تونس: ندعم مكونات المشهد الليبي لتحقيق استقرار البلاد

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال لقائه  سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير على موقف تونس المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي ذكّـر خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بموقف تونس المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة وحرص بلاده على الوقوف إلى جانب الليبيين من أجل تركيز مؤسساتهم الدائمة.

من جانبه هنّأ السفير التركي تونس لاحتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجددا عزم بلاده على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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