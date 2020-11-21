«اللواء 106 مجحفل» يستعد لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة

يستعد اللواء 106 مجحفل، التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، لإطلاق أكبر مناورة عسكرية، بحسب ما أعلنت شعبة الإعلام الحربي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم السبت.

“الشعبة” قالت في بيان مقتضب، مرفق بعدد من الصور، أن: ” تجهيزات وإستعدادت مهيبة للواء 106 مجحفل لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية”.

مناورة اللواء 106 مجحفل، تأتي بعد أسبوع من تنفيذ كتائب لواء طارق بن زياد المعزز، مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم “وأعملوا” الكرامة 2020، فبحسب بيان سابق على الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي على موقع “تويتر”، أوضحت خلاله: “نفّذ رجالنا مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت إسم “وأعملوا” الكرامة 2020 شملت نُخباً من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي”.

وتابع البيان: “حيث نفّذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات إقتحام، بحضور آمر اللواء و أمراء الكتائب و عدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة، وأظهر رجالنا مدى الدقة في إصابة الأهداف، وظهر خلال هذه المناورة القدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد .”

وذكر البيان أن هذه المناورة تعد باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية تأهباً لردع و مكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الآراضي الليبية .