السفير التركي بتونس: عازمون على التعاون والتشاور مع تونس لدعم التوافق بين الليبيين

ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الجمعة بمقر الوزارة سفير تركيا في تونس رفيق علي أونانير.

السفير التركي هنّأ -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- تونس لاحتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي، زاعمًا بأن بلاده عازمة على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين دون أن يشير إلى إستمرار بلاده في إرسال الاسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وذكّر وزير الخارجية التونسي في هذا الإطار بموقف تونس المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة، وحرص بلاده على الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين من أجل تركيز مؤسساتهم الدائمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية