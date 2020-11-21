باشاآغا يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية سبل تعزيز العمل الأمني المشترك مع الوفاق

ليبيا – بحث عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الجمعة مع وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورنسي بارلي” سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوفاق وفرنسا، في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين.

اللقاء ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للداخلية عددًا من المواضيع الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة رسمية يجريها باشاآغا والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس في إطار الرفع من إمكانيات وقدرات وزارة الداخلية، وتوفير أحدث الإمكانيات وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية