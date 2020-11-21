جهاز النهر الصناعي: فرق التشغيل والصيانة تواصل جهود رفع معدلات الإنتاج

اعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة عن إجراء صيانة للمضخات الغاطسة في عدد من حقول المياه، من أجل رفع معدلات الإنتاج. وقال الجهاز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن فرق التشغيل والصيانة بإدارة المنطقة الجنوبية؛ وفريق الدعم بإدارة المنطقة الشمالية هي من تشرف على تنفيذ هذه الأعمال .

ولا زالت العديد من المناطق والاحياء السكنية في العاصمة طرابلس تعاني من انقطاع مياه النهر الصناعي، وعدم انتظام وصولها الى الاحياء والمناطق بصورة منسقة ومنظمة .