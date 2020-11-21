شركة «الهروج»: الانتهاء من عمرة ضاغطة غاز بحقل آمال النفطي

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، الجمعة، الانتهاء من «العمرة الجسيمة لضاغطة الغاز رقم 2 بالمحطة الثالثة بحقل امال النفطي».

وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز «يتم لأول مرة في تاريخ الشركة من قبل فريق الصيانة الجسيمة بالحقل وفي زمن قياسي وبجدارة وحرفية عالية من تخطيط واعداد ومتابعة وتنفيد، رغم الظروف القاهرة التي تمر بها الشركة خاصة والبلاد عامة».

وأشارت إلى أن الانتهاء من العمرة تم أيضا من خلال «التشجيع المستمر ومنح الثقة التامة من قبل إدارة الشركة بمستخدمي الشركة من العنصر الوطني»، موجهة الشكر إلى جميع المشاركين في العمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا