الخارجية التونسية تبحث تطورات الملف الليبي مع سفيريْ تركيا وألمانيا

بحث وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، مع كل من السفير التركي بتونس رفيق علي أونانير، والألماني بيتر بروغيل؛ الأزمة الليبية وسبل التوصل إلى تسوية سياسية.

وذكّر “الجرندي” بموقف بلاده المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة؛ مشددًا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق مع ألمانيا، باعتبارها الراعية لمسار برلين، من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة

من جانبه، هنّأ السفير التركي تونس لاحتضانها ملتقى الحوار السياسي، مجددا عزم بلاده على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين.

يشار إلى أن تونس كانت قد دعت كافة الأطراف الليبية عقب انتهاء جلسات الحوار التي أقيمت على أراضيها إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها.

وجدّدت التزامها بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة، واستعدادها التام لمزيد من الدعم لجهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة.

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