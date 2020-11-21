عملية “إيريني” تواصل عملياتها قبالة السواحل الليبية

قامت قوات تابعة لعملية “إيريني”، ظهر الأربعاء الماضي، بتفتيش سفينة تجارية، منطلقة من الإسكندرية؛ تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

ووفق ما ورد بالموقع الرسمي للعملية اليوم السبت، فقد صعدت قوات تابعة لعملية “إيريني” إلى السفينة التجارية التعاونية (MV SERRANO) وتم تفتيشها تطبيقًا لقراريْ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 الصادر عام (2016) و 2526 الصادر هذا العام، بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، موضحًا أن السفينة MV SERRANO هي سفينة بضائع عامة ترفع علم بنما، وقد انطلقت من الإسكندرية في 17 نوفمبر متوجهة إلى طبرق.

وقام فريق الفرقاطة اليونانية “أدرياس” بفحص السفينة والتأكد من وثائقها المتوفرة، وقام بتفتيش الشحنة، السفينة في المياه الدولية، على بعد حوالي 42 ميلاً بحريًا شمال شرق ميناء طبرق، ولم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وأشار موقع العملية الرسمي على الإنترنت، إلى أن العملية سارت بسلاسة، مؤكدًا أن الصعود تم في جو تعاوني من الربان والطاقم.

يشار إلى أن المهمة الأساسية لعملية “إيريني” تتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية؛ من أجل دعم عملية إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا، وتمتلك العملية القدرة على إجراء عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية والمشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد أو تجهيزات منها أو إليها وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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