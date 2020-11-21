روسيا تعارض إدراج الكانيات ضمن القائمة السوداء الأممية لانتهاكات حقوق الإنسان

عارضت روسيا مساء أمس الجمعة عمل لجنة بمجلس الأمن الدولي على إدراج جماعة الكانيات وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبة بالمزيد من الأدلة على قتلها مدنيين.

واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض “لجنة عقوبات ليبيا”، التي تضم 15 عضوا بمجلس الأمن، تجميدا للأصول وحظر سفر على جماعة” الكانيات” وزعيمها .

وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن، في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن “دعمنا في المستقبل ممكن، لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين”.

ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع، لكن روسيا قالت إنها لا يمكنها الموافقة على ذلك.