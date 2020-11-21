«فنوش»: تصريحات «آكار» بأن وجود تركيا في ليبيا «شرعي» تعني عدم رغبتهم في الخروج

سخر المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، من تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، قبل أيام، والتي صرح فيها بأن تركيا موجودة في ليبيا بدعوة من “الحكومة الشرعية” وفق تعبيره.

“فنوش” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “وزير دفاع تركيا يقول بانهم موجودون في ليبيا بدعوة من الحكومة الشرعية .. هذا إعلان بعدم الرغبة بالخروج”.

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أضاف إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا، زاعماً أن بلاده تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية، على حد زعمه.

أضاف “آكار” خلال استقباله وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح النمروش في أنقرة، السبت الماضي، أن الجيش التركي مستمر في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة للأشقاء الليبيين”، على حد توصيفه.

من جانبه، قال “النمروش”: “بحثنا مع وزير الدفاع التركي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات، واستعرضنا خلال اللقاء تقدم برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق” على حد قوله.