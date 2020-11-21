«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار على الساحل من راس اجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار المتفرقة على طول الساحل من رأس اجدير إلى سرت، اليوم السبت، مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من الخليج إلى شحات.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

استمرار لسقوط أمطار متفرقة على طول الساحل قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.

البحر قليل الاضطراب على طول الساحل اليوم ويكون خفيف الموج غدا الأحد.

درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً، وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و1.25 مترا على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويصل إلى 1.50 متر اعلى الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.

البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.

درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة.

الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .

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