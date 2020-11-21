أبو سبيحة: عدم الاعتراف بأن ما حصل في ليبيا نكبة قصر نظر وسوء فهم

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية علي مصباح أبوسبيحة، اليوم السبت، إن عدم الاعتراف بأن ما حصل في ليبيا هو نكبة يعد قصر نظر وسوء فهم.

وأضاف أبو سبيحة في منشور عبر صفحته على موقع “فيبسوك” أن عدم الإقرار بأن ما حدث في ليبيا خلال ما يعرف بالربيع العربي تآمر على الأمة هو سوء فهم وخبل في العقل.

وبين رئيس المجلس أن الدليل هو ما نشاهده من دمار ومآس في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، مضيفا أن البقية على الطريق، بحسب تعبيره.

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