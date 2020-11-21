السني يدعو الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا

طالب مندوب ليبيا مجلس الأمن الدولي بإصدار «قرار ملزم» يضمن نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، ودعا الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة بمجلس الأمن، لمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني ، ونشرها لاحقا عبر حسابه على تويتر.

وطالب أيضا بمنح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يونسميل» تفويضا لدعم الاستحقاقات الانتخابية ومراقبة سير العملية المقررة في 24 ديسمبر.ودعا السني، الاتحاد الإفريقي إلى عقد مؤتمر مصالحة وطنية لدعم المسارات الأممية الأخرى «من أجل فتح صفحة جديدة بين الليبيين يتم من خلالها مناقشة مبادئ بناء الثقة ومسار العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر».