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بمشاركة قيادات عسكرية تركية.. «الوفاق» تحتفل في «تاجوراء» بتخريج «أول دفعة» على يد «أنقرة»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحضور قيادات عسكرية تركية، والسفير التركي في طرابلس، احتفت “حكومة الوفاق” بما سمته “تخريج الدفعة العسكرية الأولى” بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع بـ”حكومة الوفاق” والتركية وبحضو وزير دفاع “الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة محمد الحداد وآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان في العاصمة طرابلس.

وشهدت الفعالية عمليات تدريبية استعراضية، وظهرت الأعلام التركية، في حضور قيادات وزارة الدفاع التركية، في المنصة، حيث ألقى كلمة الافتتاح محمد قنونو، الناطق باسم “قوات الوفاق”، وعقب ذلك ألقى “النمروش” كلمته، مشيداً بالشراكة مع تركيا.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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