«حرس المنشآت النفطية»: تسيير دورية للكشف عن الأنابيب من حقل الفيل إلى مجمع مليتة

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية تسيير دورية اليوم السبت للكشف عن الأنابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والصمامات من حقل الفيل إلى مجمع مليتة.

وأوضح أن الدورية ستمر بمنطقة الشبيكة وجنوب العجيلات وصولاً الى الصمام رقم 10 بمدينة الرياينة، مضيفا في بيان أن ذلك يأتي في «إطار المتابعة الدورية لخطوط النفط والغاز المغدي لمجمع مليتة النفطي و بتعليمات العميد علي امحمد الذيب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية»، حسب صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

وأشار إلى أن الدورية شارك فيها صباح اليوم السبت، «وحدة حماية خطوط النفط والغاز (كتيبة عقبة بن نافع ) التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالتعاون مع مدير حقل الفيل النفطي ومدير الامن الصناعي بالحقول و فريق فني متخصص تابع الى مجمع مليتة».

ونبه الجهاز بأن الدورية تهدف إلى الكشف عن الانابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والصمامات وجمع البيانات أخد عينات وتقييم حالة خط التصدير والمحطات على طول الخط من حقل الفيل الى مجمع مليتة.

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