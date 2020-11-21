السفير التركي بتونس: نجدد عزم أنقرة على دعم «التوافق» بين الليبيين

زعم السفير التركي لدى تونس، رفيق علي أونانير، أن بلاده تجدد العزم على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين.

ووجه السفير التركي لدى تونس، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، التهنئة لدولة تونس على احتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

يشار إلى أن تونس كانت قد دعت كافة الأطراف الليبية عقب انتهاء جلسات الحوار التي أقيمت على أراضيها إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها.

وبحث وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، اليوم السبت، مع كل من السفير التركي بتونس رفيق علي أونانير، والألماني بيتر بروغيل؛ الأزمة الليبية وسبل التوصل إلى تسوية سياسية.

وذكّر «الجرندي»، وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، بموقف بلاده المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة.

وأكد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق مع ألمانيا، باعتبارها الراعية لمسار برلين، من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة.