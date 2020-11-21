دوريات أمنية لتسيير الحركة في طرابلس بعد هطول الأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات الأمنية في العاصمة طرابلس تقوم اليوم السبت بتسيير حركة السير على الطرقات العامة نتيجة هطول الأمطار.

وبينت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن دوريات أمنية تابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بتسيير حركة السير على الطرقات العامة ومساعدة المواطنين ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى بالعاصمة طرابلس وضواحيها بعد هطول الأمطار