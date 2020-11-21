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“سلامة”: انتخابات ليبيا المقبلة “ستزيح” متصدري المشهد السياسي الحالي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، غسان سلامة، أن الانتخابات التي ستجرى في ليبيا في الـ 24 من ديسمبر من العام المقبل، ستكون حاسمة لإزاحة الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي، من خلال انتخاب قيادات جديدة لليبيا.

وقال “سلامة”، في حوار مع قناة “الحرة” الأمريكية، إن مستوى التدخل في ليبيا وصل إلى مستويات لا تحتمل، من خلال التدخل العسكري المباشر والأموال والمرتزقة وإدارة بعض المهام الحساسة، وهذا أمر غير مقبول لسيادة ليبيا.

ووصف “سلامة”، ما تحقق في تونس، بـ”التقدم الكبير مقارنة بسنوات تعقّد الأزمة الليبية”.

وكان “سلامة” قد أشار سلامة في تغريدة على “تويتر”، في وقت سابق ، إلى أن الذين يدركون مدى تعقد الأزمة منذ عشرة أعوام، يستطيعون قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي.

وأشاد بالمشاركين والمبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة الذين واصلوا الليل بالنهار لتسهيل الحوار.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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