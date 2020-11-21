“يونيسف” تحذّر: 350 ألف طفل ليبي بحاجة لمساعدات عاجلة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” حاجة نحو 1,2 مليون شخص من بينهم أكثر من 348 ألف طفل إلى مساعدات إنسانية في ليبيا، جراء تداعيات النزاع المسلح الذي طال أمده والأزمات السياسية والاقتصادية وجائحة “كوفيد 19”.

وقالت المنظمة، خلال استعراض مخطط عملها في المجال الإنساني واحتياجاتها في 2021، اليوم، إنها تعتزم التنسيق مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق استراتيجيتها الإنسانية والإنمائية وبناء السلام في ليبيا، مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة السريعة في بداية حالات الطوارئ الجديدة.

وكشفت “يونيسف” عن حاجتها وشركاؤها إلى 49,1 مليون دولار لقيادة تدخلات الاستجابة للطوارئ في ليبيا في عام 2021، مضيفة أن الاحتياجات الرئيسة المرتبطة بوباء “كورونا”، تتضمن التدخلات ذات الأولوية لعام 2021 الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وحماية الطفل.

وتستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع في ليبيا بسبب الأزمة السياسية والنزاع المسلح فضلاً عن جائحة “كورونا”؛ حيث شهد النصف الأول من العام 2020 سقوط قرابة 500 مدني قتيلا بينهم 79 طفلاً، وفق المنظمة.

وسلطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الضوء على معاناة الأطفال والأسر الليبيين من التدهور السريع في الخدمات العامة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وفقدان سبل العيش، وتحديات خطيرة تتعلق بالحماية، مشددة على ضرورة التصدي لتوقف خدمات التطعيم بسبب تفشي وباء “كورونا”

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