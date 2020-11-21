إيريني تفتش سفينة بضائع قادمة من الإسكندرية متجهة لطبرق

قامت قوات تابعة لعملية “إيريني”، ظهر الأربعاء الماضي، بتفتيش سفينة تجارية، منطلقة من الإسكندرية؛ تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

وأوضحت عملية إيريني على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن قوات تابعة لـ “إيريني” صعدت إلى السفينة التجارية التعاونية (MV SERRANO) وتم تفتيشها، مبينة أنها سفينة بضائع عامة ترفع علم بنما، وقد انطلقت من الإسكندرية في 17 نوفمبر متوجهة إلى طبرق.

وقام فريق الفرقاطة اليونانية “أدرياس” بفحص السفينة والتأكد من وثائقها المتوفرة، وقام بتفتيش الشحنة، بالسفينة في المياه الدولية، على بعد حوالي 42 ميلاً بحريًا شمال شرق ميناء طبرق، ولم يتم العثور على أي شيء مشبوه.

وأشار موقع العملية الرسمي على الإنترنت، إلى أن العملية سارت بسلاسة، مؤكدًا أن الصعود تم في جو تعاوني من الربان والطاقم.

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