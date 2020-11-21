«فرج»: جلسات الحوار القادمة لن تكون «فعالة»

قال عضو لجنة الحوار عن “مجلس الدولة” الاستشاري، موسى فرج، إن أعضاء الحوار سيستأنفون الجلسات الاثنين المقبل عبر تطبيق زوم، و نرجح أن الجلسات لن تكون فعالة بسبب المشاكل الفنية للبعض، إضافة إلى إدارة الجلسات ومن يتحكم في تسجيل الآراء، وفق قوله.

أضاف “فرج” في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الجلسات ستكون محاولة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على آلية عادلة ومتوازنة لاختيار الشخصيات التي تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة، ونتوقع أن لا يكون هناك حسم أو توافق على آلية كاملة” وفق قوله.

وتابع “فرج”: “البعثة لم تدعُ أحدا من أعضاء الدستور وهذا خلل، واجتماع مصر المقبل سيبحث الشأن الدستوري بين أعضاء المجلسين الأعلى والنواب، ويرجح أن يكون أعضاء الدستور ضمن هذا الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة” وفق تعبيره.