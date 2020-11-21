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“الواحة للنفط” تستكمل إعادة تشغيل صمامات الغاز بحقل “الفارغ”

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة “الواحة للنفط”، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، عن تمكّنها من افتتاح صمامات الغاز بحقل “الفارغ”.

وبحسب البيان، الذي نشرته الشركة، فإن هذا الخط يعتبر المزود الأساسي بالغاز لمحطة “السرير” لإنتاج الطاقة الكهربائية بالجنوب الشرقي للبلاد.

يشار إلى أن الفرق الفنية والهندسية قد شرعت، في وقت سابق، في تزويد محطة السرير بالغاز الواصل من حقل “الفارغ”؛ لإتمام عملية إزاحة النيتروجين.

ويعدّ معمل الغاز في حقل الفارغ من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إذ تم تشغيله بعد توقف دام عشرة أشهر بعد نجاح الفرق الفنية بإنجاز المهام في الوقت المطلوب؛ تزامنًا مع تطبيق الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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