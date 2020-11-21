بلدية بنغازي تبحث صعوبات عمل النوادي الرياضية بالمدينة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع رؤساء نوادي الأهلي والنصر والهلال والتحدي احتياجات النوادي والصعوبات التي تُواجه مُشاركتها الدولية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي التقى رئيس نادي الأهلي خالد السعيطي ورئيس نادي النصر أسامة بوزيد ورئيس نادي الهلال نادر بوشناف ورئيس نادي التحدي سمير حمزة وعضو مجلس إدارة نادي النصر يوسف جميل كما حضر اللقاء مدير مكتب رئيس المجلس التسيري يوسف الزواوي

وقام رؤساء النوادي بعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه النوادي من ناحية الاحتياجات والمرافق والمباني الخاصة بهذه النوادي وأن مُعظمها تعرض للأضرار جراء الحرب على الإرهاب، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه هذه الأندية فيما يتعلق بالمُشاركات الخارجية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تعاون البلدية مع النوادي من حيث صيانة بعض المرافق والعمل على التنسيق لعقد لقاء مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لإمكانية مُعالجة بعض احتياجات هذه النوادي وتوفير الدعم لها بما يكفل تحقيق أهدافها وتفعيلها على الوجه الأكمل.