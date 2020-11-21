موسى فرج يرجح أن جلسات الحوار السياسي لن تكون فعالة

قال عضو لجنة الحوار السياسي عن ما يسمى بمجلس الدولة موسى فرج، اليوم السبت، إن أعضاء الحوار سيستأنفون الجلسات الاثنين المقبل عبر تطبيق زوم، مرجحا أن الجلسات لن تكون فعالة بسبب المشاكل الفنية للبعض إضافة إلى إدارة الجلسات ومن يتحكم في تسجيل الآراء، على حد قوله.

أضاف فرج في تصريحات صحفية أن الجلسات ستكون محاولة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على آلية عادلة ومتوازنة لاختيار الشخصيات التي تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة.

وتوقع فرج أن الجلسات لن تثمر عن حسم أو آلية محددة لاختيار الشخصيات التى ستترأس السلطة التنفيذية، موضحا أن البعثة لم تدع أحدا من أعضاء الدستور وهذا خلل واضح في الملتقى، حسب قوله.

وأشار فرج إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في مصر خلال الفترة المقبلة سيبحث الشأن الدستوري بين أعضاء مجلسي النواب وما يسمى بالدولة، مرجحا أن يكون أعضاء الدستور ضمن هذا الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة. وفق تعبيره.

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