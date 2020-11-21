رمزي آغا: أزمة ارتفاع الدولار لا يحلها إلا توحيد سعر صرف العملات الأجنبية

كشف مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا، عن وجود صراع كبير بين حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ بسبب سياساته المالية.

وقال «آغا»، في تصريحات نقلتها صحيفة «إرم نيوز» أن هناك ”صراع حاصل حالياً بين حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ بسبب سياساته المالية».

وأوضح أن ”هناك ضغوطاً واسعة على الكبير من حكومة الوفاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مقارنة مع الدينار الليبي“.

واعتبر آغا أن ”حل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار لا يكون إلا باتخاذ سياسات، منها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية“.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، السبت، في السوق الموازي بالعاصمة طرابلس 6.41 و6.40 دينار، وفي بنغازي 6.39 دينار.