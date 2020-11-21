الآغا ينفي وجود أي محاولات لتوحيد المصرف المركزي

نفى مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي الآغا، اليوم السبت، وجود أي محاولات حقيقية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع المحادثات السياسية والعسكرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا قيمة لها، بحسب تعبيره.

وقال الآغا في تصريح صحفي إن هناك صراع حاصل حالياً بين حكومة الوفاق غير المعتمدة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ بسبب سياساته المالية“، مبينا أن ”هناك ضغوطاً واسعة على الكبير من حكومة الوفاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مقارنة مع الدينار الليبي“.

واعتبر آغا أن حل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار لا يكون إلا باتخاذ سياسات، منها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية.

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