الكبير: أداء البعثة الأممة باهت جدًا ويبدو واضحًا أنها عاجزة أمام اللعبة الدولية في ليبيا

ليبيا – أعرب الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير عن عدم تفاؤله بقدوم “ميلادينوف”، مشيرًا إلى أن المشكلة في ليبيا ليست في جنسية المبعوث الأممي أو مستوى أدائه بقدر ما هي مرتهنة لتفاعلات القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الأزمة لأسباب مختلفة.

الكبير أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن المبعوث الجديد لن يغير شيئًا ولن يحدث فارقًا ما لم تتفق القوى الكبرى على خطة واضحة مع تفعيل العقوبات ضد من يعرقل طريق الحل، وهو الذهاب مباشرة للانتخابات.

وفي تقييمه لأداء البعثة الأممية في ليبيا قال الكبير: إن أداء البعثة باهت جدًا ويبدو واضحًا أنها عاجزة أمام اللعبة الدولية في ليبيا.

كما أضاف: “ولولا الاهتمام الأمريكي المتزايد لما تمكنت البعثة من تحقيق بعض التقدم عبر الحوارات المختلفة بين الأطراف الليبية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية