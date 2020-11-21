هذا ما قاله النمروش بشأن التعاون العسكري مع تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش أن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا في مجال التدريب ليس وليد الصفة وإنما متجذر في أعماق التاريخ المشترك والحاضر الجامع والمستقبل المتداخل دينا وعرفا.

وقال النمروش في كلمته بحفل افتتاح تخريج الدفعة الأولى من مركز عمر المختار بالتعاون بين ليبيا وتركيا إننا اليوم نجني أولى ثمار التعاون في المجال العسكري الليبي التركي في مجال التدريب مبينا أن هذا التعاون ليس وليد اليوم ولا هو وليد الصدفة، إنما هو تعاون متجدر في أعماق تاريخنا المشترك وحاضرنا الجامع ومستقبلنا المتداخل دينا وعرفا

وبين النمروش أن المركز يهدف لإعداد الكوادر العسكرية وصقلها بدنيا ونفسيا ومهنيا ومعرفيا، وفق أعلى المستويات والمعايير الاستراتيجية التي تم التخطيط لها بعناية وتوازن بين الإمكانيات والهدف المتمثل في أن يكون أمن الوطن والدفاع عنه حقا وواجبا مقدسا مضيفا بالتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء وأبناء هذا الوطن المخلصين سنبني الجيش ليكون درعا واقيا لحماية الشعب وقدرات البلاد.