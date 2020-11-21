فرنسا: سلوك تركيا غير مقبول وعليها وقف تهريب السلاح إلى شمال إفريقيا

طالب وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، تركيا بوقف تهريب السلاح إلى منطقة شمال إفريقيا، وذلك حسب تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز» المصرية.

وقال الوزير الفرنسي: «على تركيا التوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد مقبولا».

وأضاف وزير التجارة الفرنسي، إن أوروبا قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها غير المقبول في ناجورنى كاراباخ.

وأكد أن تركيا تلعب دورًا مشينًا من أجل الإضرار بفرنسا، وعلى تركيا وقف تهريب السلاح إلى شمال إفريقيا.

وفي سياق آخر دعت فرنسا إلى إشراف دولي في قره باغ لتطبيق وقف إطلاق النار هناك، وأعربت عن مخاوفها إزاء الدور التركي في المنطقة.

وقال الإيليزيه بعد اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم الخميس الماضى، إن باريس تريد من مجموعة مينسك أن “تلعب دورها في تحديد وضع مراقبة وقف إطلاق النار”.