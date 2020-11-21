توزيع مساعدات على أكثر من 100 مهاجر غير قانوني ببني وليد

وزعت منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين في بني وليد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهلال الأحمر، بعض المساعدات على أكثر من مئة مهاجر غير قانوني بالمدينة.

رئيس لجنة الإدارة بمنظمة البيت الآمن حسين خير، أوضح أن المساعدات تشمل أغطية ومستلزمات تنظيف، وتهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية في فصل الشتاء المقبل.

مضيفا أن المنظمة استقبلت الآلاف من المهاجرين خلال السنوات الماضية وقدمت لهم مجانا المأوى والغذاء والخدمات الصحية، بدعم من جمعية السلام للأعمال الخيرية وأهل الخير ومنظمة أطباء بلا حدود، ومستشفى بني وليد العام.

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