ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بني وليد |

21 November, 2020

وزعت منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين في بني وليد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجمعية الهلال الأحمر، بعض المساعدات على أكثر من مئة مهاجر غير قانوني بالمدينة.

وقال رئيس لجنة الإدارة بمنظمة البيت الآمن حسين خير، أن المساعدات تشمل أغطية ومستلزمات تنظيف، وتهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية في فصل الشتاء المقبل.

هذا استقبلت المنظمة الآلاف من المهاجرين خلال السنوات الماضية وقدمت لهم مجانا المأوى والغذاء والخدمات الصحية، بدعم من جمعية السلام للأعمال الخيرية وأهل الخير ومنظمة أطباء بلا حدود، ومستشفى بني وليد العام.