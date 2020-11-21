مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ينظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل 

نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ورشة عمل بعنوان “الطفل في ليبيا بين الواقع والمستقبل”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وتناولت الورشة التي حضرها بعض الأكاديميين والمختصين، أساليب التربية الحديثة والمعاصرة، وقضايا التعليم والطفولة، وثقافة الطفل في ليبيا بين الواقع والمستقبل، وكذلك مشاريع ابتكارية لمشكلات الطفولة في ليبيا.

كما تم التأكيد على حقوق الطفل وكيفية حمايته من العنف والاستغلال، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، ودور المؤسسات الوطنية والدولية في ذلك.

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