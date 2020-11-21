“تسييري بنغازي” يبحث حل مشاكل نوادي الأهلي والنصر والهلال والتحدي

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع رؤساء نوادي الأهلي والنصر والهلال والتحدي، احتياجات النوادي والصعوبات التي تُواجه مُشاركتها الدولية.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي، اليوم السبت، التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية م. الصقر عمران بوجواري رئيس نادي الأهلي خالد السعيطي، ورئيس نادي النصر أسامة بوزيد، ورئيس نادي الهلال نادر بوشناف، ورئيس نادي التحدي سمير حمزة، ويوسف جميل عضو مجلس إدارة نادي النصر، كما حضر اللقاء مدير مكتب رئيس المجلس التسيري يوسف الزواوي .

وشهد اللقاء عرضا من رؤساء النوادي لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجههم من ناحية الاحتياجات والمرافق والمباني الخاصة بهذه النوادي، وأن مُعظمها تعرض للأضرار جراء الحرب على الإرهاب، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه هذه الأندية فيما يتعلق بالمُشاركات الخارجية.

وتم الإتفاق على تعاون البلدية من حيث صيانة بعض مرافق هذه النوادي والعمل على التنسيق لعقد لقاء مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لإمكانية مُعالجة بعض احتياجات هذه النوادي وتوفير الدعم لها بما يكفل تحقيق أهدافها وتفعيلها على الوجه الأكمل.