آغا ينفي وجود محاولات لتوحيد المصرف المركزي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

نفى مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا اليوم السبت، وجود أي محاولات حقيقية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع المحادثات السياسية والعسكرية لحل الأزمة الليبية، قائلاً: إن “ما نسمعه مجرد شائعات لا قيمة لها”.

وكشف آغا، لـ“إرم نيوز“، عن “صراع حاصل حالياً بين حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) الصديق الكبير؛ بسبب سياساته المالية”، مبينا أن “هناك ضغوطاً واسعة على الكبير من حكومة الوفاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مقارنة مع الدينار الليبي”.

واعتبر آغا أن “حل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار لا يكون إلا باتخاذ سياسات، منها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية”.