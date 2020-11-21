مدير أمن بنغازي يتفقد تمركزات الأجهزة الأمنية والعسكرية ببعض المناطق

أجرى مدير أمن بنغــازي العقيد ونيس أحمد الشكري، عدة جولات ميدانية تم فيها المرور على تمركزات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، تنفيذا لتعليمات القائد العام ورئيس الأركان العامة ووزير الداخلية .

وشملت النقاط والتمركزات مناطق شبنة والسرتي والمساكن وبوهديمة ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بالإضافة إلى مراكز شرطة الحدائق والبركة ورأس اعبيدة والصابري.

إلى ذلك أكد العقيد الشكري أن كل ما يخص الجانب الأمني في المدينة يسير بشكل جيد، وأن معدلات الجريمة في تناقص مستمر، وأنه حتى هذه اللحظة قلت عمليات السرقة والجريمة بشكل ملحوظ.

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