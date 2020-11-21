مدير أمن بنغازي يتفقد تمركزات الأجهزة الأمنية والعسكرية ببعض المناطق

أجرى مدير أمن بنغــازي العقيد ونيس أحمد الشكري، عدة جولات ميدانية تم فيها المرور على تمركزات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، تنفيذا لتعليمات القائد العام ورئيس الأركان العامة ووزير الداخلية .
وشملت النقاط والتمركزات مناطق شبنة والسرتي والمساكن وبوهديمة ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بالإضافة إلى مراكز شرطة الحدائق والبركة ورأس اعبيدة والصابري.
إلى ذلك أكد العقيد الشكري أن كل ما يخص الجانب الأمني في المدينة يسير بشكل جيد، وأن معدلات الجريمة في تناقص مستمر، وأنه حتى هذه اللحظة قلت عمليات السرقة والجريمة بشكل ملحوظ.
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