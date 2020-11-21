«النمروش»: أجدادنا الأتراك والليبيون تصدوا لقوى الغزو والعدوان واليوم نتعاون لتخريج أول دفعة عسكرية

أبدى صالح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق افتخاره بما وصفه بتخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، قائلا أن ذلك “ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي”.

وزعم النمروش في تغريدات له على حسابه بتويتر، «أن تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار، مستلهمين تعاضد أجدادنا ذات تاريخ في ذات المكان»، حسبما ادعى.

ونوه زاعما «أن هذه الدفعة هي الخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية»، حسب زعمه.

وواصل زعمه قائلا: «سنوظف طاقات شبابنا المهدورة، مجددين الثقة فيهم، عاقدين على عزائمهم الآمال».

وادعى بقوله: «أن الأجداد من البلدين تعاضدا في المكان نفسه عندما تصدوا مجتمعين لقوى الغزو والعدوان والتآمر على وطننا، فسالت الدماء واختلطت فروت هذه الأرض».

وذكر النمروش أن الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، هم “طليعة من شباب ليبيا يثبتون لأنفسهم وللعالم أجمع بأنهم قادرون على مواكبة العلم وتطوره”، حسب ادعائه.

وجاء ذلك بحضور قيادات عسكرية تركية، والسفير التركي في طرابلس، حيث احتفت “حكومة الوفاق” بما سمته “تخريج الدفعة العسكرية الأولى” بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع بـ”حكومة الوفاق” والتركية.

وشهدت الفعالية عمليات تدريبية استعراضية، وظهرت الأعلام التركية، في حضور قيادات وزارة الدفاع التركية، في المنصة.

ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.