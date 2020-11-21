البرلمان الموازي: النواب يتوجهون للمغرب لعقد اجتماع تشاوري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

أعلن مجلس النواب الموازي أن أعضاء المجلس توجهوا من العاصمة طرابلس إلى طنجة المغربية لعقد اجتماع تشاوري.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه بناء على دعوة من المغرب يتوجه اليوم السبت أعضاء مجلس النواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة طنجة لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء المجلس والذي سيعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال هذا الاجتماع.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب غدا الأحد جلسة تصالحية “توحيدية” لمجلس النواب الليبي بجميع أعضائه لإنهاء الانشقاق

وكشفت مصادر إعلامية أن الدعوة لعقد الجلسة وجهت من وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع عدد من النواب، منذ أكثر من أسبوع، على أن لا تكون رسمية