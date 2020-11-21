“السيسي وكونتي” يبحثان مستجدات الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي عددًا من الملفات الإقليمية؛ في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط ومستجدات القضية الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيسين تناولا ملف التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وأطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية وتطوراتها وسبل تسوية الأزمات بمنطقتيْ شرق المتوسط والشرق الأوسط.

يشار إلى أن “السيسي” قد أكد، في أكثر من مناسبة مختلفة، على أهمية استغلال قوة الدفع التي انطلقت خلال الفترة الماضية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، وفق مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وتثبيت وقف النار، إلى جانب وقف التدخلات الخارجية ونقل المسلحين الأجانب والمرتزقة إلى ليبيا.

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