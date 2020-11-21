الهجوم على منزل أستاذ مصري بجامعة الفاتح وقتله من قبل مجهولين

أكدت مصادر مقتل الدكتور المصري أحمد بهجت فتوح أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة جامعة الفاتح، وذلك بعد الهجوم على منزله في منطقة السراج صباح اليوم من قبل مجهولين.

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