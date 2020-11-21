الهجوم على منزل أستاذ مصري بجامعة الفاتح وقتله من قبل مجهولين

أكدت مصادر مقتل الدكتور المصري أحمد بهجت فتوح أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة جامعة الفاتح، وذلك بعد الهجوم على منزله في منطقة السراج صباح اليوم من قبل مجهولين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكدت مصادر مقتل الدكتور المصري أحمد بهجت فتوح أستاذ الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة جامعة الفاتح، وذلك بعد الهجوم على منزله في منطقة السراج صباح اليوم من قبل مجهولين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ما الذنب الذى ارتكبه هذا الاستاذ الجامعى حتى يقتل بمنزله ؟ لقد اصبحت ليبيا غابة فيقتل فيها المحترم بوحشية دون أى مبرر للقتل فأين الأمن والامان يا سادة وعباد الكراسي ؟ سوف تذهب هذه الجريمة ادراج الرياح كسابقاتها ولا حياة لمن تنادي ؟ فلا باشاغا ولا السراج ولا غيرهم يستطيعوا القضاء على المجرمين ولنا الله يا ليبين .
جريمة بشعة يندى لها الجبين .. اللعنة عليكم يادوابُّ…هذا ألاستاذ متغرب ويبذل فى كل جهده حتى تتخلصوا من جهلكم المركب العميق ولكنه لم يعرف ان جهلكم جزء من حمضك النووي
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