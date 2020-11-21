إغلاق المخابز في سرت بسبب أزمة نقص الوقود

يعاني المواطنون في مدينة سرت من استمرار أزمة نقص الوقود الأمر الذي تسبب في إغلاق معظم المخابز اليوم السبت .

وتعاني العديد من القطاعات في المدينة من هذه الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة رغم الوعود بحلها بشكل جذري.

وأثرت أزمة الوقود على المخابز أخيرا، ومن قبلها المرافق الصحية ومحطات الكهرباء وغيرها من المؤسسات والمرافق الحيوية، ناهيك عن معاناة المواطنين اليومية بسبب هذه الأزمة.

في بلاد تطفو على بحار من النفط، يقف شعبها نساء ورجالا بالساعات الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أمام محطات الوقود للحصول على حقوقهم الطبيعية وتزويد سياراتهم ومولداتهم بالوقود الذي كان يصلهم قبل 2011 حتى باب المنزل ومدعم

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