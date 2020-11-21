الأزمة الليبية على طاولة المباحثات بين تونس وألمانيا وتركيا

قال السفير التركي لدى تونس رفيق علي أونانير اليوم السبت، إن بلاده تجدد العزم على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين، على حد قوله.

وجاء تصريح أونانير خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، والسفير والألماني لدى تونس بيتر بروغيل، لبحث الأزمة الليبية وسبل التوصل إلى تسوية سياسية.

ومن جانبه أكد الجرندي أن موقف بلاده واضح وداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة.

و شدد الحراندي على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق مع ألمانيا، باعتبارها الراعية لمسار برلين، من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة

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