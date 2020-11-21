وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الجزائري ملف التسوية السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، خلال اتصال هاتفي، ملف التسوية السياسية في ليبيا والوضع في الصحراء الغربية.

وذكرت الخارجية الروسية، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، والتقدم الكبير الذي أحرزته الأطراف السياسية في ليبيا من أجل حلّ الأزمة الليبية، خاصة بعد ملتقى الحوار المنعقد في تونس.

يشار إلى أن “بوقادوم” كان قد أكد، في يوليو الماضي، على أنه لا بديل عن المسار السياسي لحلّ النزاع الليبي.

وأشار، خلال زيارته لموسكو في يوليو الماضي، إلى اتفاق مع الجانب الروسي على ضرورة المضيّ بتنسيق متكامل لإيجاد حلّ للأزمة الليبية، مؤكدًا التزام الجزائر وروسيا بتنفيذ مخرجات برلين بشأن ليبيا.