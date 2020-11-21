داخلية الوفاق: دوريات لتأمين طريق الهيرة سيدي سليم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إقامة دوريات لتأمين الطريق الممتد من الهيرة إلى سيدي سليم، وتأمين السوق الاستثماري الكريمية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بناء على الخطة الأمنية المشتركة بين مديرية أمن الجفارة ومديرية أمن غريان والإدارة العامة للدعم المركزي، جرى إقامة دوريات وتمركزات أمنية لتأمين الطريق الممتد من الهيرة إلى سيدي سليم، وتأمين السوق الاستثماري الكريمية وذلك من أجل حفظ الأمن وضبط المخالفين والمطلوبين وتسهيل حركة السير.