وليامز: الليبيون قاموا بدورهم وعلى المجتمع الدولي الآن القيام بدوره

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن الليبيين يحتاجون حتى يقوموا بدورهم في إخراج العناصر العسكرية، لتكاتف المجتمع الدولي واحترام حظر الأسلحة، وعدم إرسال المزيد من المعدات العسكرية والأسلحة إلى البلاد، مضيفة «لقد قام الليبيون بدورهم، وعلى المجتمع الدولي الآن القيام بدوره».

وتابعت وليامز في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أنه «لكي يتمكن الليبيون من القيام بأدوارهم، في إخراج العناصر العسكرية من منطقتهم يحب احترام حظر الأسلحة، وعدم إرسال المزيد من المعدات العسكرية والأسلحة إلى البلاد»، مؤكدة أن «العنصر الأجنبي أيضا موجود في اتفاق وقف إطلاق النار ويجب أن يغادر».

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وتابعت «علينا الالتزام بحظر الأسلحة.. الليبيون يعملون من خلال اتفاق وقف إطلاق النار»، مضيفة «اجتمعوا في سرت الأسبوع الماضي -حيث أنشأوا مقر اللجنة العسكرية المشتركة، وأعلنوا عن خطط لإعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.. هذا مهم جدا بالنسبة لليبي العادي» ليتجولوا في البلاد، ويزورون أقاربهم في الشرق أو في الغرب».

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