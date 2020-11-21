مهرجان الفروسية في طرابلس يبدأ فعالياته

تحت شعار “ليبيا وحدة واحدة”؛ انطلق مهرجان “ليبيا وحدة واحدة” للفروسية والميز الشعبي وقفز الحواجز، بمدرسة الفروسية في طريق المطار، بحضور عدد غفير من محبي رياضة الفروسية.

وتضمن برنامج المهرجان، مباريات في رياضة قفز الحواجز، بمشاركة أكثر من مائة فارس من مختلف النوادي ومن كافة المناطق الليبية، في فئتي الناشئين والفرسان الدوليين، إضافة إلى عروض للميز الشعبي، شارك فيها العديد من أعقاد الخيل من مختلف المناطق الليبية.

وألقيت في المهرجان العديد من القصائد التي تغنت بالوطن ولمّ الشمل.

ويأتي هذا المهرجان بمثابة الانطلاقة الفعلية لرياضة قفز الحواجز التي توقفت منذ سنوات في ليبيا؛ نتيجة الاحتراب الداخلي وتردي الأوضاع الأمنية؛ ممّا حال دون إقامة هذا المحفل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية