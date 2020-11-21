إجراء عمليات ترحيل المياه من حوض التجميع إلى خارج محطة الهضبة 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام الفريق المكلف من إدارة السلامة العامة في محطة تحويل الهضبة، بترحيل المياه من حوض التجميع إلى خارج المحطة باستخدام المضخة المركبة على الحوض، إلى أن تم تفريغه بالكامل.

وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بعد المتابعة المستمرة لحوض تجميع مياه الأمطار بمحطة تحويل الهضبة أثناء فترات سقوط الأمطار، حيث لوحظ أن منسوب المياه قريب من تجاوز الحد المسموح به والذي يترتب عليه رجوع المياه للمحطة ودخولها عبر مجرى الكوابل ومنه إلى رؤوس الكوابل بغرفة المفاتيح، ما قد يسبب خروج المحطة عن الشبكة العامة لنقل الطاقة.

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