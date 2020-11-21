انطلاق امتحانات سنوات النقل في معهد التمريض المتوسط بمرزق

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لسنوات النقل الأولى والثانية في معهد التمريض المتوسط بمدينة مرزق للعام الدراسي 2019 – 2020.

وأوضح مستشفى مرزق العام، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوعين لسنة الأولى، وعشرة أيام للسنة الثانية، وفقًا للجدول المعلن من وحدة التعليم الصحي بقسم التمريض بإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة.

وأكد المستشفى، أنه تقدم 60 طالبًا وطالبة للامتحانات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل تعوق انتظام سير الامتحانات.

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